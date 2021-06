Océane El Himer - Reprodução

Rio - A modelo Océane El Himer compartilhou uma imagem na classe executiva de um avião, mas foi fotografada por outro passageiro no mesmo voo na classe econômica. A influenciadora de 27 anos é conhecida nas redes sociais por suas fotos deslumbrantes em diferentes países.



"Próxima parada: Mônaco. Eu voo por toda a noite", escreveu Himer na legenda da foto. Instantes depois, o passageiro que desmentiu a influenciadora compartilhou um clique dela com a seguinte legenda: "Océane El Himer na classe econômica, morto de rir".

Nas redes sociais, internautas comentaram o flagra de Océane. "A Océane faz tipo de viajar na classe executiva, mas viaja na econômica", disse um. "Morta de rir, a Océane faz tipo de viajar na classe executiva, mas viaja na econômica. O pior é que ela tirou um tempo para se fotografar na executiva só para o Instagram", brincou outro. "As pessoas não entendem que a maior parte das coisas que elas veem dos chamados 'influencers' são mentiras. Até as roupas chiques e as bolsas são, muitas vezes, falsificadas, usadas ou, muitas vezes, devolvidas após as fotos serem tiradas", disse mais um.Océane desabilitou os comentários na sua postagem e compartilhou um vídeo para se justificar. "Não sou nem um pouco o tipo de garota que ama mostrar seu dinheiro, suas bolsas de luxo, que mostra isso pelas curtidas. Vocês que me seguem sabem disso", ela afirmou, antes de disparar: "Sim, viajei na classe econômica. Da mesma forma que viajei na classe executiva. E daí?", disse.