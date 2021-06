Carol Castro no filme ’Veneza’ - Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 16/06/2021 07:00 | Atualizado 16/06/2021 07:55

Rio – Entre boleros e fantasias, o filme “Veneza” estreia, nesta quinta-feira, com a missão de propor reflexões sobre o amor e a possibilidade de sonhar. Carol Castro, uma das estrelas do filme escrito e dirigido por Miguel Falabella, destaca o papel de sua personagem no longa. A atriz interpreta Madalena, a mais nova garota de programa do bordel de Gringa (Carmen Maura) que sonha em viver um grande amor.

“A Madalena é uma menina corajosa e moderna. Ela tem uma bonita missão no filme, que é contar a história de amor com o Julio, lindamente interpretado pelo Caio Manhente. É um amor sem rótulos, sem gênero e livre. Por mais que ela seja uma garota de programa, existe um amor verdadeiro. O arco dramático é muito poético, forte e tem um pouco de tudo: alegria, leveza, drama e tristeza. O filme todo é assim, mas a história da Madalena é uma das mais intensas”, conta Carol.

Baseada na peça argentina "Venecia", o filme conta a história da cafetina Gringa, que quer realizar o sonho de reencontrar o amor de sua vida em Veneza, na Itália, mesmo cega e debilitada. Ela conta com o apoio de seu segurança, Tonho (Eduardo Moscovis), e suas meninas, como Rita (Dira Paes), Jerusa (Danielle Winits) e Madalena. Juntos, eles idealizam um lúdico e fantástico plano para realizar o último desejo de quem os acolheu.

“É um filme teatral e o realismo fantástico na linguagem cinematográfica ficou muito interessante. Todo o trecho que a gente gravou em Veneza ficou muito emocionante. Eu, Du e Dira se olhava e falava: ‘a gente está gravando em Veneza, você tem noção?’. Realmente, é um filme mágico que traz essa poesia para os brasileiros. Não é à toa que está estreando nesse momento tão pesado. Apesar de ter histórias fortes, o filme traz o sonhar, o lúdico e o poético”, garante Carol.

Missão especial

Apesar de estrear somente em 2021, o longa foi rodado em março de 2018, nas redondezas de Montevidéu, no Uruguai. Carol conta que o convite para o filme lhe surpreendeu porque ela havia acabado de dar à luz a sua filha, Nina, no semestre anterior.

“Fiquei surpresa pelo convite porque estava muito focada em ser mãe e vivendo o puerpério. Não me via como mulher ainda, só como mãe. E caiu no meu colo o convite para dar vida a Madalena, que é um fogaréu. Tive que me preparar física e psicologicamente, além de ter acompanhamento profissional. Foi uma maratona e um ato muito corajoso porque fui com filha, babá e panela elétrica dentro da mala. Foi um movimento intenso, eu diria, mas deu tudo certo”, diz Carol, que ainda brinca: “Eu estava com silicone natural, era puro leite”.

Bastidores

Carol também relembra o clima familiar nos bastidores e a experiência de ser dirigida por Miguel Falabella. “Foi sensacional porque ele te conduz com maestria. Ele é muito inteligente, é um gênio. Durante o trajeto do hotel até a locação, ele contava milhares de histórias. É realmente uma enciclopédia. Me senti conduzida em um bolero e só tenho a agradecer. E o clima do set era maravilhoso e a gente se tornou uma família durante o mês de gravação no Uruguai. De manhã, ele tomava café da manhã com a minha filha, que virou a mascote do filme. Foi uma grande aventura”, diz.

Ela ainda fala sobre como foi atuar ao lado de Carmen Maura, estrela espanhola conhecida pelos filmes de Pedro Almodóvar. “Eu cresci vendo os filmes que a Carmen fez. Quando sentei para fazer a primeira leitura com ela, fiquei nervosa e com a mão suando, mas ela foi maravilhosa. Se encantou pela minha filha também. Ela falava que eu era muito guerreira quando me via tirando leite”, relembra Carol.



Crença no amor

Na história de Miguel Falabella, Carol interpreta uma mulher romântica. Questionada se é assim na vida pessoal também, a atriz, que namora o ator Bruno Cabrerizo, garante que sim, além de ampliar o significado da palavra.

“Já levei muitas porradas, viu? Mas acredito no amor porque ele é o que salva, é o que move. Dizem que a esperança é a última que morre, mas eu acrescentaria o amor também. É a base de tudo, não só amor de homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, ou sem gêneros, mas o amor do dia a dia também, o amor pelo trabalho, pelos filhos. E eu sou pisciana, então, sou uma eterna sonhadora”, revela Carol.

*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno