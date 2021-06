Lucy Alves - Andre Hawk

Por Filipe Pavão*

Publicado 18/06/2021 07:00

Rio – São João se aproxima e, mais uma vez, a cantora Lucy Alves não vai poder cair na estrada com seu show devido à pandemia da covid-19, que ainda não permite a realização de eventos com aglomerações. Mas, para a felicidade dos fãs, a paraibana preparou um EP com muito forró. Lançado nesta quinta-feira, 'Avisa' apresenta sete faixas, sendo seis regravações de hits do Falamansa e uma inédita em parceria com o vocalista Tato, o single 'Embrasa'.

"A ideia foi unir esses dois sotaques para celebrar o forró e a música brasileira. Estava chegando São João, mais um ano sem poder fazer festa, e veio a ideia de fazer releituras de algumas músicas. O Falamansa tem letras bonitas e canções que marcaram toda uma geração. Foi uma troca muito generosa e especial mesmo que à distância. Estou encantada de poder conhecer um pouco mais do Tato", diz Lucy, que ainda deu detalhes sobre o single inédito.

"'Embrasa' traz o calor da festa junina porque é uma música dançante para caramba. Também traz um calor para o coração porque é uma canção que fala de amor, de saudade e traz mensagens bonitas. Foi a primeira vez que compus com o Tato e ela está bem a nossa cara. Fiquei feliz com o resultado porque tem muito dele e tem muito de mim", garante ela.

Lucy conta ainda que o novo trabalho mescla suas vivencias nordestinas com a experiência paulistana do Tato e do Falamansa, além de trazer modernidade sem perder a essência do estilo musical.

"Eu cruzava com o Tato na estrada, mas não conhecia muito. A nossa relação se estreitou agora durante a pandemia pelas redes sociais. É especial quando a energia bate e foi assim com ele, que tem um tempão de estrada com um grupo que se dedicou a fazer forró. Ele tem as experiências dele, eu tenho as minhas e ficou muito especial. Ficou uma canção moderna, contemporânea, sem perder o balanço que todo forrozeiro gosta. As pessoas vão ficar querendo ir para a rua", detalha a cantora, que ainda define o videoclipe da faixa, que estreia na próxima semana, como "alto astral".

Saudade do São João

Em 2020, Lucy Alves realizou uma live de São João que uniu virtualmente milhares de brasileiros para celebrar a data. Em 2021, ela revela que fará participações em shows virtuais de outros cantores para comemorar e, com saudade de celebrar a festa na rua, destaca a importância do evento.

"Essa data me traz os meus valores, raízes e ancestrais. É bem importante, sabe? Até o cheiro da fogueira eu consigo sentir quando penso no São João, porque é sinônimo de comida boa, casa cheia, todo mundo reunido, muita zoação, muito barulho, muita música e dança", conta Lucy.

"O São João movimenta muito o Nordeste, porque gera muitos empregos. É uma festa muito complexa, tanto que todo nordestino tem alguma história de São João para contar. É um momento para agradecer porque é uma época de fartura e de colheita para a região. Geralmente, chove bastante, dá milho e fica tudo verdinho. Envolve muita fé, gratidão e espiritualidade. É a maior festa do Brasil", reforça.

Próximos planos

Lucy revela que já tem um show pronto para o pós-pandemia. Intitulado 'Esse Mundo é Meu', o espetáculo promete explorar o seu lado "cantriz" e leva-lo Brasil afora. A turnê vai estrear somente após a imunização de grande parte da população brasileira.

"A gente ia estrear essa turnê no final do ano passado, mas veio a segunda onda da pandemia e refizemos os planos. É um show feito principalmente para teatros, porque envolve cenário especifico e a união dos meus trabalhos como atriz e cantora. É um show muito cuidadoso e eu estou louca para levá-lo para rua. Hoje, o futuro é incerto e a gente está esperando a melhor oportunidade. Agora, é esperar e ter muita fé e esperança de que essa vacina vai chegar à grande parte da população para botar esse bonde na rua", acredita.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes