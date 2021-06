Série 'O Hospital', da Record - Divulgação

Por Bruna Fernandes*

Publicado 17/06/2021 17:04

A nova série documental 'O Hospital' estreia nesta sexta-feira na plataforma de streaming PlayPlus, da Record, e no próximo dia 25, às 23h, na Record TV. A produção em formato de reality show mostrará casos reais de médicos e pacientes do Hospital Moriah, em São Paulo.

Com 12 episódios, a série acompanhará a rotina dos médicos, como eles conciliam a atividade profissional com a vida pessoal, e o tratamento complexo de alguns pacientes, além de mostrar equipes que realizam cirurgias com robôs cirurgiões e tecnologia de ponta. A produção trará ainda os bastidores de 11 profissionais de diversas áreas do hospital. A pressão do cotidiano, a esperança e a frustração de cada caso também farão parte da narrativa do programa.

Como boa parte da série foi rodada em setembro do ano passado, muitas situações terão relação com a pandemia de covid-19. De acordo com a Record, todos os protocolos foram seguidos, e a equipe do Hospital Moriah supervisionou todas as filmagens.