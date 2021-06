Raí Saia Rodada - Divulgação

Raí Saia RodadaDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:30

Para animar o mês junino, o cantor Raí Saia Rodada anuncia Live Show especial de São João. Nesta sexta-feira(18), a partir das 21h, o forrozeiro realiza uma live inédita com um repertório escolhido especialmente para a ocasião.

Entre as músicas selecionadas, o artista apresenta seus grandes sucessos de carreira como “Tapão na Raba”, hit que alcançou a primeira posição das plataformas e ultrapassa os 215 milhões de visualizações, “Filho do mato’ com 268 milhões de views, “Bebe e vem me procurar” e, claro, canções do EP “Saudade braba” e, também, do seu novo álbum – lançado no início de junho – “Injusto”.

Com a transmissão direto do seu canal do Youtube, Raí promete duas horas de show e conta com a parceria de Assaí Atacadista para essa exibição. Respeitando a Organização Mundial da Saúde (OMS), Raí segue com agenda de shows suspensa – só nos meses de junho e julho o artista realizava mais de 60 shows durante o período – e, nessa sexta, convoca o público: “Borá, meu povo. Estou com saudade de colocar vocês para cantar e dançar aquele forró gostoso. Se preparem que essa live vai ficar para a história”.