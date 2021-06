Luan Santana - Divulgação

Luan SantanaDivulgação

Por Nathalia Duarte

Publicado 24/06/2021 09:04

Mistério e muita sensualidade marcaram o lançamento de “Morena”, de Luan Santana, no dia 17 deste mês. A produção cinematográfica para o clipe deu o que falar já nas ações pré-lançamento e está alcançando quase dez milhões de visualizações no YouTube em menos de uma semana.

Galeria de Fotos Luan Santana Divulgação/ Rodolfo Magalhães Luan Santana Divulgação/ Rodolfo Magalhães Luan Santana Divulgação Luan Santana Divulgação Luan Santana Divulgação Luan Santana Divulgação Luan Santana revela sua morena Reprodução do Instagram Luan Santana revela sua morena Reprodução do Instagram Luan Santana revela sua morena Reprodução do Instagram Luan Santana e Natalía Barulích Divulfação

“O mais curioso é que essa música nasceu de um meme que eu vi na internet. Estava no Instagram e vi um desses perfis de humor. Era um vídeo de um cara que ia saindo muito rápido com o carro encontrar uma menina e tinha a frase: ‘Se algo acontecer, a culpa é da morena’. Fiquei com isso na cabeça e daí surgiu a música”, explica o cantor, contrariando todas as expectativas de que essa música teria sido feita para alguma “morena misteriosa”. “Se eu fosse fazer música para cada pessoa que me relaciono...(risos). E não, ainda não tenho a minha morena. Estou muito focado em trabalho, mas já fiquei com pessoas que vocês nem imaginam depois do término”.O clipe, que até o fechamento da edição estava com aproximadamente dez milhões de visualizações no YouTube, traz o cantor no papel de um detetive policial, que tem um caso de amor com uma colega de trabalho, interpretada pela modelo e DJ estadunidense Natalía Barulích. Para entrar no papel, Luan precisou fazer uma preparação toda especial.“Quando tive a ideia do projeto, eu queria que fosse algo no estilo filme de ação. Queria que tivesse essa história dela me enganar. Fiz algumas aulas de teatro, pra saber como se pegava numa arma, qual era a posição corporal certa. Assisti também a muitos filmes para me inspirar”, conta.A escolha da modelo também foi pensada com cautela. “É um clipe muito sexy. A morena tinha que ter isso no olhar, nos movimentos. Ao mesmo tempo, é um clipe tenso, que tem um plot twist. Precisava ser uma pessoa com experiência de câmera”.Antes de Natalía, a convidada para ser a morena do clipe foi Juliette, atual vencedora do “Big Brother Brasil”. A paraibana acabou recusando o convite por conflito de agendas, mas, o desejo de trabalhar com a advogada continua firme por parte de Luan. “A Juliette eu não tenho que perdoar mais nada. A gente se falou assim que ela saiu do ‘BBB’, ela me revelou os projetos dela e falei que ela tem toda razão de negar. Mas, se Deus quiser, um dia a gente faz alguma coisa junto. Eu estou com ela, ela é incrível, é uma pessoa muito iluminada e muito diferente”.“Morena” é o cartão-de-visitas de Luan Santana para o lançamento da carreira internacional. O artista aproveitou a quarentena para se aprimorar em outros idiomas e começar a entrar em contato com artistas estrangeiros para que, assim que tudo voltar ao normal, ele possa realizar parcerias com cantores de fora. “Sou apaixonada em música latina. Estou ouvindo muito reggaeton. Eu estou pegando o reggaeton de fora e incluindo na música brasileira, pra quando eu lançar a música em outra língua, isso já soa familiar”, explica Luan, que garante que esse é só o começo de uma nova fase: Está todo mundo muito sedento pra voltar pra show, pra festa. A partir do momento que já tiver 80% vacinado, já da pra começar. Acho que tem que ser muito épico. A gente vai ter que fazer um show inesquecível”.