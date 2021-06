Atriz Allisson Mack, da série Smallville, se envolveu em escândalo de seita sexual nos EUA - AFP

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:41 | Atualizado 28/06/2021 18:44

Allison Mack, atriz conhecida por atuar em "Smallville", falou pela primeira vez sobre a participação no culto sexual NXVIM. A artista foi acusada de extorsão, trabalho forçado e conspiração. Allison aguarda sua sentença em liberdade após pagar uma fiança de U$ 5 milhões (R$ 28 milhões na cotação da época).

Em uma carta enviada ao "The Hollywood Reporter", Allison se mostrou arrependida. "Agora, é de suma importância para mim dizer, do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu me joguei nos ensinamentos de Keith Raniere com tudo que eu tinha. Acreditava, de todo o coração, que sua orientação estava me levando a uma versão melhor e mais iluminada de mim mesma. Dediquei minha lealdade, meus recursos e, em última análise, minha vida a ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida", afirmou.

No culto, Allison era uma escrava sexual. Além disso, a atriz também tinha a função de ser "mestre" de outras mulheres. Keith Raniere, líder do grupo, foi condenado a 120 anos de prisão.