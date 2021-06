Bela Fernandes vai viver primeira protagonista no cinema - Divulgação

Bela Fernandes vai viver primeira protagonista no cinemaDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:23

Rio - A atriz e influenciadora Bela Fernandes vai viver a sua primeira protagonista no cinema ao ser escalada para o filme “Fazendo Meu Filme”, longa baseado no livro homônimo de Paula Pimenta. Esse é o segundo livro da autora a virar filme. O longa conta a história de Fani, uma adolescente igual a tantas outras, que adora as amigas, estuda para passar nas provas da escola, vive apaixonada e é louca por cinema.

fotogaleria

Publicidade

Bela, que tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram, é conhecida por ter protagonizado a série do Discovery Kids Brasil “Zoo da Zu”, e ter vivido a Felipa na novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT. Atualmente, ela apresenta o programa de entrevistas “Lambe Lambe”, do canal do YouTube TV ZYN, que pertence ao SBT.