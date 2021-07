Maiara e Maraisa - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:35

Rio - Maiara e Maraisa animaram os fãs, nesta quarta-feira (30), ao divulgar a data de lançamento do volume 2 do EP "Incomparável", que teve sua primeira parte disponibilizada no início de junho. Através do Instagram, a dupla sertaneja anunciou que o novo disco chegará às plataformas digitais no dia 9 de julho.

"Incomparável Vol. 2" apresentará as inéditas "Antes da Primeira Ressaca" e "Pedindo Amor". As irmãs aproveitaram o momento para já anunciar que a primeira ainda ganhará um clipe, que será lançado às 11h do dia 9, no YouTube.

Os fãs de Maiara e Maraisa registraram a ansiedade e expectativa para as novas gravações nos comentários da publicação. “Já tô ansioso aqui”, declarou um. “Só vem dia 9”, pediu outro seguidor. "Já é sucesso", avisou mais uma admiradora.

