Publicado 01/07/2021

Rio - Alceu Valença é considerado um dos mais importantes representantes da música nordestina, com canções de estilo próprio e muita poesia. Dois de seus sucessos, “Anunciação” e “Tropicana”, se destacaram no estudo realizado pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre a sua obra, em homenagem ao seu aniversário. O cantor e compositor pernambucano, que completa 75 anos nesta quinta-feira, dia 01 de julho, tem 298 canções e 620 gravações cadastradas no banco de dados da instituição.

"Anunciação" e "Tropicana" ficaram em primeira e segunda colocação, respectivamente, nos rankings das músicas de Alceu Valença mais gravadas por outros intérpretes e mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil. Neste período, mais de 65% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música.

1 - Anunciação, Alceu Valença

2 - Tropicana, Vicente Barreto / Alceu Valença

3 - La belle de jour, Alceu Valença

4 - Táxi lunar, Zé Ramalho / Alceu Valença / Geraldo Azevedo

5 - Como dois animais, Alceu Valença