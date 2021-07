Felipe Neto - Ag. News

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:20

Rio - A Open Society Foundations estreia a live ‘Papo Aberto’, na próxima terça-feira, dia 13 de julho. A conversa de lançamento será mediada por Pedro Abramovay, diretor para América Latina e Caribe da Open Society Foundations, e contará com a participação do comunicador digital Felipe Neto; do advogado e professor Thiago Amparo; e da escritora e jornalista Bianca Santana.

O bate-papo será transmitido pelo perfil da Open Society Foundations no Facebook e trará para o debate o tema ”Liberdade de expressão: o aumento da censura e ataques contra vozes democráticas”. Os convidados e mediador estarão à disposição para responder perguntas durante a live, que pode ser acessada através do link https://www.facebook.com/OpenSocietyBR

Estreia programa Papo Aberto

Tema: Liberdade de expressão: o aumento da censura e ataques contra vozes democráticas.

Data: terça-feira, dia 13/07

Horário: 18h30