Ana Clara lança DVD com participaçõesReprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 13:22

Rio - Os amantes do pagode e do samba já podem se animar porque em breve o DVD “Batucada da Ana Clara", que foi gravado nesta semana, em São Paulo, estará disponível. Em uma verdadeira roda de samba, com direção de Prateado, Ana Clara reuniu os astros e amigos Caíque, do Di Propósito, Guga Nandes, Turma do Pagode, Marvilla e, a grande surpresa da noite, Alexandre Pires.

Há algum tempo que Ana Clara está preparando seu novo DVD e, inclusive, chegou a dar alguns spoilers da produção com os EPs “Bate Bola” e “Fã Declarada”. Devido a pandemia, o novo projeto da cantora precisou ser adiado para que ninguém fosse colocado em risco, mas, agora, com os devidos protocolod, a artista segue com o projeto.Além de músicas inéditas e as já apresentadas nos EPs, Ana Clara promete surpresas no novo projeto, que vão desde participações até a atmosfera íntima e descontraída em que aconteceu a gravação, passando por grandes homenagens aos sucessos do samba e do pagode. Já o nome do DVD não poderia ser mais propício, depois do sucesso da live “Batucada da Ana Clara”, a cantora revive o clima de pagode, interação e alto astral, agora, com o público mais próximo, representados pelos poucos convidados, entre familiares e amigos que acompanharam a roda de samba.“Estava extremamente ansiosa por esse momento, mas foi mais especial do que eu poderia sonhar. A presença dos meus amigos e familiares fez toda a diferença e ter esses artistas tão talentosos do meu lado é um privilégio indescritível. Agora, mal posso esperar para poder mostrar para vocês”, conta Ana Clara.