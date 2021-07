Salas de cinema funcionam com protocolos de segurança - Gustavo Ferrari

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:14

Rio - A Cinemark acaba de anunciar uma promoção exclusiva para os clientes do Botafogo Praia Shopping, no Rio de Janeiro. Por tempo limitado e durante todos os dias da semana, o público poderá garantir seus ingressos com preços promocionais: R$ 24 a inteira e R$ 12 a meia-entrada.



Além disso, clientes de empresas parceiras pagam meia-entrada. Clientes do Bradesco, Bradesco Prime, Vivo e Elo ganham descontos e outros benefícios exclusivos nos complexos da Rede.

Filmes em cartaz



A Cinemark preparou uma programação especial para que o público possa conferir as grandes estreias do momento. Sequência da animação indicada ao Oscar em 2014, "Os Croods 2" traz as aventuras da família pré-história Crood, que descobre um paraíso isolado que atende a todas as suas necessidades. Porém, o local já era habitado pelos Bettermans, vizinhos com estilo de vida diferente, que dominam a agricultura e que estão degraus acima dos Croods na escala evolutiva. Conforme os conflitos entre os grupos aumentam, eles se veem obrigados a trabalhar juntos para lidar com uma nova ameaça.



"Velozes e Furiosos 9", novo filme da franquia de sucesso, acompanha Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez), que tentavam levar uma vida tranquila com o filho. A paz acaba quando a hacker Cipher (Charlize Theron) se une a Jakob (John Cena), irmão de Dom e Mia (Jordana Brewster), para destruir tudo aquilo que o piloto construiu.



Uma das produções mais esperadas de 2021, "Viúva Negra" chega às telas da Cinemark em 8 de julho e os fãs já podem garantir seus ingressos pelo site e também pelo aplicativo da Rede. Para tornar a experiência ainda mais completa, a Rede preparou um combo exclusivo composto por um balde de pipoca personalizado, duas bebidas médias ou grandes, um fini cine mix e um ingresso colecionável. Para adquirir, basta realizar a compra nas bilheterias e ATMs a partir do dia 8 de julho.



Todos os complexos da Rede no Rio de Janeiro já retomaram as operações e seguem rigorosos protocolos de segurança validados pelo Hospital Istaelita Albert Einstein. Para conferir os detalhes, os materiais informativos e as salas em operação.

Serviço



Cinemark Botafogo Praia Shopping



Endereço: R. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro



Ingressos: R 24 a inteira e R 12 a meia-entrada, por tempo limitado