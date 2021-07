Mc Mari - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:40

Misturando o pop e reggateon, Mc Mari lança ‘São Paulo’ nesta sexta-feira (09), sua aposta internacional. A produção conta com a participação do Nyno Vargas, cantor espanhol consolidado no mercado musical europeu. A junção dos idiomas, português e espanhol trouxe para a música uma batida animada e contagiante, que ganha ainda mais vida no videoclipe dirigido por Jhona Romero. Os cantores aparecem com diferentes looks e cenários, em uma produção que traz muita dança, coreografia e gingado.

Apesar de carregar o título de rainha do brega funk, Mari não se prende ao gênero musical. Com seu novo lançamento bilíngue, a funkeira aposta em uma mistura de pop e reggateon visando o mercado internacional.

"Na minha carreira eu não lanço só funk. Já lancei brega funk, reggaeton. Então, eu sou do tipo de pessoa que quero sempre inovar, quero sempre buscar evolução. Portanto, o reggaeton com o pop é o início de uma nova porta, quero sim estrear mais músicas no pop, mais músicas no reggaeton, assim como em outros ritmos também”, disparou a cantora.

“Esse lançamento me marca muito, sendo meu primeiro feat internacional, porque tenho certeza que abrirão muitas portas para o início da realização do meu sonho”.

“'São Paulo' é um pouco do que já canto, com o ritmo dele. Nós gravamos inicialmente à distância, eu gravei minha voz em estúdio aqui no Brasil e ele gravou de lá. Mas quando o Nyno veio ao Brasil, nos encontramos e ouvimos juntos. Decidimos então o que a gente tinha gostado e o que não tinha gostado. Essa música foi realmente uma mistura de ritmos que deu muito certo e espero que as pessoas curtam bastante ao ritmo dela" conta Mc Mari.

O início de tudo aconteceu através da empresa mk4 productions, que já é uma das responsáveis pela carreira de Mari aqui no Brasil.

"Eu sou do tipo de pessoa e artista que quero sempre inovar, quero sempre buscar evolução. Portanto, o reggaeton com o pop é o início de uma nova porta, quero sim estrear mais músicas no pop, mais músicas no reggaeton, assim como em vários outros ritmos. Está nos meus planos feat com mais artistas internacionais também. O Nyno está sendo meu primeiro feat e em breve vou gravar outros. Esse lançamento é o início de uma nova era, na qual além de nacionalmente, quero fazer meu nome internacionalmente." completa a cantora que carrega o título de rainha do brega funk.