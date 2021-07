Zilu fala sobre o posicionamento dos filhos em separação: ’não tomaram partido’ - Reprodução Internet

Publicado 15/07/2021 09:43 | Atualizado 15/07/2021 10:05

Rio - Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, usou as redes sociais para falar sobre a posição dos filhos em meio a toda a conturbada separação do casal. De acordo com a empresária, Wanessa, Camila e Igor não tomaram partido na separação e convivem bem tanto com ela como com o pai.

"O sangue nos torna parentes, mas a união, a lealdade, o amor e o respeito nos tornam uma família! E assim os criei, os eduquei e construí nossos laços... Sempre selados com muito amor e união! Não há Zilu sem eles e nem eles sem mim!", iniciou.

"Quer adoçar minha boca??? Trate bem os meus filhos. Que sempre respeitaram à mim e ao pai, e nunca fizeram distinção ou diferença entre nós porque pai e mãe sempre serão sagrados! Sou uma mulher grandemente realizada, graças a Deus, mas minha melhor realização foi ter gerado meus filhos! Não existe nada que me deixe mais triste do que ver injustiças, e por isso, quero pedir à todos que gostam de mim: respeitem os meus filhos! Eles NÃO fizeram parte do meu processo de separação. NUNCA tomaram partido e prezam sempre pela BOA CONVIVÊNCIA comigo e com o pai! E isso pra mim é o que importa!", completou.