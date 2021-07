Felipe Neto - Reprodução

Rio - É possível fazer uma biografia não autorizada com detalhes que o próprio biografado nem se recorda? O jornalista Nelson Lima Neto conseguiu com o livro "Felipe Neto - O Influenciador". A obra de 216 páginas, que foi lançada recentemente pela editora Máquina de Livros, traz informações da infância, família e profissão do influenciador que passou de hater total para ativista político, sem esquecer das muitas polêmicas e brigas que o cercam.

O livro mostra o pioneirismo de Felipe no YouTube e o crescimento dele na plataforma, na qual soma mais de 40 milhões de inscritos hoje, mas também enfatiza a virada política do influenciador. Ele, que criticava os ex-presidentes Lula e Dilma em 2015, é um dos principais opositores ao governo Bolsonaro (sem partido) atualmente. A biografia resgata, inclusive, os ataques de bolsonaristas em frente à casa do youtuber e entrevista ao “Jornal Nacional” sobre o ocorrido em julho de 2020.

A produção do livro chama atenção pelo trabalho jornalístico do autor. Ele conta que foram dez meses entre pesquisa, apuração, checagem das informações e redação. Somente o levantamento de todos os momentos fundamentais na trajetória do influenciador levou dois meses.

“Passamos por dezenas de blogs, sites, redes sociais, fóruns e vídeos. Muitos vídeos. Desde os canais ligados ao Felipe até outros desconhecidos. Algumas entrevistas pouco acessadas foram achadas neste período. Até uma conversa do Felipe para o canal de um dos seus primos nós encontramos. Além disso, conversamos com pessoas próximas a ele da época de escola ou que participaram de alguma forma das primeiras empresas”, conta.

O livro ainda traz fotos desconhecidas ou pouco conhecidas dos fãs de Felipe na metade do livro, em uma espécie de revista. “A parte gráfica era fundamental, pois a vida pública do Felipe está relacionada a sua imagem. Fizemos um criterioso levantamento de imagens até chegarmos as mais de 70 fotos que entraram no livro”, continua Nelson.

Feedback

Semanas após o lançamento, o jornalista comemora o feedback que recebe tanto de quem conheceu o youtuber mais recentemente por meio de seu ativismo, como os fãs mais antigos. Mas o primeiro feedback que o autor recebeu foi o do próprio biografado, que fez uma thread no Twitter.

“Foi incrivelmente esquisito ler uma biografia sobre mim. Eu não tive qualquer participação no livro, é não autorizado. Posso dizer que quase tudo dentro dele está correto, inclusive a exposição dos meus defeitos”, disse Felipe.

“A avaliação do biografado atestando que as informações no livro estão corretas é importantíssima. Ainda mais pelo fato dele não ter participado, de ser uma biografia não autorizada. Reforçou a seriedade do trabalho de quase um ano de apuração”, reflete Nelson, que reforça o porquê de escrever uma biografia sobre o influenciador.

“São 70 milhões de seguidores o acompanhando nas principais redes sociais. É um dos dois brasileiros na lista das 100 pessoas mais importantes do mundo na atualidade. Vem se mostrando uma voz política forte e é um dos principais adversários do atual presidente da República. Suas empresas e seus negócios movimentam milhões de reais anualmente. São alguns dos motivos que mostram a sua importância. Felipe Neto é hoje assunto desde a internet, no grupo do WhatsApp, até o almoço de domingo com a família. Contar mais sobre quem ele é, como começou na internet, sua interessante transformação de perfil e como se tornou um personagem tão influente é o objetivo do livro”, conclui o autor e jornalista.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa