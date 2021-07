Nelson Sargento foi presidente de honra da Mangueira - Banco de imagens

Publicado 27/07/2021 16:23 | Atualizado 27/07/2021 16:36

Rio - Nelson Sargento ganhará um grande tributo nesta quinta-feira (29), às 19h30, no Teatro Rival Refit, na Cinelândia. O bamba mangueirense, que teria completado 97 anos no último dia 25, vai ser homenageado em um espetáculo que contará com Moacyr Luz, Áurea Martins, Agenor de Oliveira e Paulão 7 Cordas, além do casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola Mangueira do Amanhã, Yu Gomes e Juliana Lázaro.



O show terá público presencial e, ao mesmo tempo, transmissão ao vivo pelos canais do Teatro Rival Refit e Nelson Sargento Oficial no YouTube.



O roteiro vai fazer uma retrospectiva autoral de Nelson, que faleceu no último mês de maio, passando por clássicos como 'Agoniza, Mas Não Morre', 'Primavera' e 'Falso Amor Sincero'; e também composições inéditas que estavam em fase de gravação.

Nelson Sargento era um artista de mil facetas Divulgação



O evento seguirá todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio, como redução da capacidade de público, uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as mesas, dispensers de álcool em gel espalhados e aferição de temperatura.



Serviço:

Homenagem a Nelson Sargento. Quinta-feira (29), às 19h30. Teatro Rival Refit: Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia. Ingressos: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira). Transmissão ao vivo (doação amiga a partir de R$ 15 + R$ 2,50 de taxa). Classificação: 18 anos. Capacidade: 140 lugares (40% do total da casa, conforme decreto municipal). Informações: (21) 2240-9796. Vendas na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/68187 O evento seguirá todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio, como redução da capacidade de público, uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as mesas, dispensers de álcool em gel espalhados e aferição de temperatura.Homenagem a Nelson Sargento. Quinta-feira (29), às 19h30. Teatro Rival Refit: Rua Álvaro Alvim, 33/37, Cinelândia. Ingressos: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira). Transmissão ao vivo (doação amiga a partir de R$ 15 + R$ 2,50 de taxa). Classificação: 18 anos. Capacidade: 140 lugares (40% do total da casa, conforme decreto municipal). Informações: (21) 2240-9796. Vendas na bilheteria e pela internet:https://bileto.sympla.com.br/event/68187