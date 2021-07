Xuxa - Reprodução

Xuxa Meneghel revelou uma surpresa para os fãs. Nesta terça-feira, a apresentadora compartilhou nas redes sociais o primeiro convidado especial no "Navio da Xuxa", seu cruzeiro musical previsto para sair no próximo ano.

Em um vídeo, no Instagram, Xuxa contou que o primeiro será Lulu Santos. “Vamos começar a descobrir as grandes estrelas da música que vão estar no Navio da Xuxa 2022. Lulu Santos é o primeiro da lista. Amanhã, às 14 horas, você fica sabendo de mais uma grande atração… E se prepara porque tem muito mais!”, contou.







O navio tem data marcada para acontecer no dia 25 de março de 2022 e voltará a costa no dia 28.