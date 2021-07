WC no Beat - Reprodução

WC no BeatReprodução

Publicado 30/07/2021 16:53

Nesta sexta-feira foi lançando o clipe de "Se Concentra", de WC no Beat com Kevin O Chris. A faixa é uma mistura de trapfunk com o ravefunk. Kevin O Chris coroa o lançamento com seus vocais marcantes, acompanhado também do funk 150BPM. Uma mistura de referências, o lançamento vem acompanhado de um videoclipe produzido todo 3D, no qual versões digitais de WC, Kevin e GBR animam uma rave psicodélica na floresta.

“A música mistura um pouco de dois ritmos. Tem uma pegada bem dançante, para ouvir em casa, no carro ou na balada (quando for possível, é claro). É bem pra cima, bem pesada, bem naquele clima de ravefunk, acredito que a galera vai curtir bastante”, WC comemora.

Publicidade

Esse é o seu primeiro lançamento desde “PORSCHE”, parceria do DJ Guuga, Tati Zaqui e MC Teteu. O DJ e produtor é famoso por suas colaborações com outros artistas – em 2020, por exemplo, lançou “GRIFF”, disco que contava com 33 participações especiais, dentre elas Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio e MC Rebecca – e está bastante animado com mais essa colaboração



Kevin O Chris, um dos expoentes do funk 150 BPM, também está feliz e ansioso pelo lançamento. “Sou fã do trampo do GBR e do WC no Beat. É sempre uma honra trabalhar com pessoas que a gente admira, e essa música ficou braba demais!”, ele explica, ao que WC completa: “Quem é da comunidade do funk sabe que o Kevin é uma voz marcante dessa geração”.