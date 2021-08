Luisa Sonza recebe o carinho dos fãs no aeroporto

Rio - Luisa Sonza desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta terça-feira. A cantora escolheu um moletom preto e bem confortável para viajar. Logo ao desembarcar, Luisa foi abordada por alguns fãs que pediram para tirar fotos com ela. Simpática, a cantora atendeu aos pedidos de seus admiradores.

Luiza participaria do festival "Baja Beach Fest 2021", no México, entre os dias 13 e 22 de agosto, mas preferiu cancelar a viagem para não se expor e nem a sua equipe a pandemia de covid-19. "Luísa Sonza preferiu cancelar sua participação no Baja Beach Fest 2021 pois nem ela e nem sua equipe estariam vacinados com primeira e segunda dose a tempo da apresentação. Esta preocupação de não colocar ela e nem ninguém do seu time em risco foi o fator determinante para o cancelamento da apresentação, que ocorreria neste mês no México", disse a assessoria da cantora à revista "Quem".

