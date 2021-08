Pollyanna Maria lança single e clipe de ‘Segura Esse Reggae’ - Jeferson Nascimento/Juliano Mendes Assessoria

Publicado 03/08/2021 12:43 | Atualizado 03/08/2021 12:44

Rio - Pollyanna Maria está focada em um novo estilo, criado por ela própria, que mistura o sertanejo e o samba reggae, e lança seu primeiro single nesta fase: ‘Segura esse Reggae’. Lançado pela Warner Music Brasil, a faixa está em todas as plataformas digitais desde a semana passada.

A música, que foi escrita por Felipe Rodriguez e Gabriel Nog, já ganhou videoclipe com produção e edição de Konklave Filmes, direção de Bernardo Jaloto, que também atua no clipe. O roteiro escrito pela cantora acentua o lado romântico da canção com eficiência e conta com imagens e histórias de superação de um ex-relacionamento e novo amor da letra. O clipe também teve a participação do ator Alê Barbosa, que faz o papel do ex-namorado da cantora, também teve participação da premiada surfista brasileira Ângela Bauer e do grafiteiro carioca Fio MCT.



“Hoje, a verdadeira música do Brasil é o sertanejo. Sigo a nova tendência aproximando-se das letras românticas e das violas e venho inovando criando uma nova célula musical, onde sertanejo e samba reggae, surdões, gaitas e violas, aparecem na produção assinada pelo Maestro Valdir Souza, como algo inovador e que eu ando chamando de Sertanejo Fresh nas redes sociais, afirmando que é tempo de rir dos sofrimentos e que ninguém espera da música para chorar. Meu sertanejo é meio diferente”, afirma a cantora.



Descoberta pelo Saudoso Wesley Rangel na WR discos, na Bahia, e lançada ao grande público por Jesus Sangalo, que foi seu empresário e mentor nos últimos 12 anos. “Segura esse reggae, é uma homenagem a Jesus Sangalo, pois era um de seus planos para mim. Executei tudo que ele deixou”, conta ela, emocionada, ao lembrar de Sangalo, que faleceu em novembro de 2019.



Pollyanna já é veterana na música. Começou originalmente na mistura do axé e rock, passou por todos os estilos musicais nesses 22 anos de carreira, fazendo misturas eletrizantes. Arrastou multidões em trios elétricos pelos carnavais de Salvador e lançou vários discos.