Simone - Divulgação

Simone Divulgação

Publicado 14/07/2021 09:00 | Atualizado 14/07/2021 09:06

Rio – Depois de alcançar números expressivos no Brasil, a dupla Simone e Simaria quer conquistar o mundo. Para dar start na carreira internacional, as irmãs lançaram a música “No Llores Más”, parceria em "portunhol" com o colombiano Sebatián Yatra. A faixa, uma versão de uma música de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, alcançou oito milhões de visualizações em apenas três dias, recorde da dupla neste ano.

fotogaleria

Publicidade

“A gente está fazendo isso com muita devoção e amor. Ficamos felizes com essa mistura de música africana, reggaeton e sertanejo. A gente escuta a música e dá vontade de sair dançando, de chamar a galera, de aglomerar, mas a gente não pode ainda. Na hora que estiver todo mundo vacinado, meu Brasil, o povo que me aguarde porque vou dançar muito com essa música. Ninguém me segura”, brinca Simaria sobre a canção composta em parceria com Calema, Rafinha RSQ e Sebastián Yatra.

Não é a primeira vez que a dupla colabora com um artista internacional. Em 2018, elas foram convidadas pela italiana Laura Pausini para fazer parte do disco “Fatti Sentire”, mas Simone reitera que é a primeira vez que elas convidam alguém. “Yatra é o primeiro artista que Simone e Simaria convidam para fazer uma parceria e dar início ao trabalho (da carreira internacional)”, diz ela.

Publicidade

"Um dia, a gravadora chamou a gente para o Rio de Janeiro e o Yatra estaria lá. A Simaria esperta, sempre foi muito ninja, falou: 'só vou se for para conhecer o Yatra'. O interessante é que a Simaria ficou no mesmo andar que o Yatra estava. Saindo do quarto, ela deu de cara com ele e começaram a conversar e a falar do trabalho", lembra Simone.

"O que aconteceu com a gente de ouvir essa melodia e enlouquecer, aconteceu com o Yatra também. Ele ficou doido e falou: 'esse som tem magia, é envolvente'. Para fazer a composição da música, a gente pensou que não podia perder a nossa essência do sertanejo, a gente sempre mantem nossa essência por mais que a música venha com batida de forró, de funk, de pisadinha, a gente sempre põe nosso sertanejo. Essa música vai abrir muitas oportunidades porque é um projeto que o Yatra entrou de corpo e alma com a gente”, acredita Simaria.

Publicidade

Fórmula do sucesso

Para Sebastián Yatra, um projeto faz sucesso quando nasce do coração e é feito com carinho. Esses são os segredos para que uma canção atinja o coração das pessoas também. “Estamos apaixonados pelo projeto e é necessário para que os demais se apaixonem por ele também, não só no Brasil, mas na América Latina, Colômbia e Espanha também. É uma melodia, é uma produção que te faz sentir coisas especiais”, conta ele, que revela paixão pela dupla e pela música brasileira.

Publicidade

“Quando escutei Simone e Simaria, me apaixonei pelas músicas e, sobretudo, pelas vozes. Elas têm vozes muitos potentes e melodiosas. Minha equipe e eu viemos da Colômbia as escutando cantar, escutando músicos brasileiros e pensei: ‘essa gente está em outro nível”. Está no sangue de vocês’. Não é só a oportunidade de crescer como cantor e que as pessoas comecem a me conhecer mais no Brasil, mas também uma oportunidade de aprender”, diz o colombiano.

Videoclipe sensual

Publicidade

O single ganhou um videoclipe sensual gravado em Cancún, no México, sob a direção de Charlie Nelson. O trio revela que foi o melhor lugar para que eles se encontrassem em dezembro do ano passado, tanto pela agenda de Yatra, como pelos bloqueios impostos pela pandemia.

“Foi onde conseguimos nos encontrar e nos foi mais fácil. Terminamos decidindo que esse lugar seria no México. É um lugar que amamos, que nos parece tão lindo e que tem umas das praias mais bonitas do mundo. Queríamos que o vídeo fosse na praia. Simone terminou gravando sua parte em Miami depois, mas não se nota a diferença. Parecemos estar no mesmo lugar. Aproveitamos muito o videoclipe", diz Yatra.

Publicidade

Sobre a sensualidade, Simone brinca com a situação. “Eu queria ter botado um fio dental, mas não pude porque eu não estava organizada ainda do jeito que eu queria, ainda estou na dieta”, diz ela, levando o colombiano aos risos, que completa: “Coloca agora e estou certo que ficará muito bonito”.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa

Publicidade

Quer conquistar o Brasil

Sebastián Yatra - Reprodução

Sebastián YatraReprodução

Se Simone e Simaria querem se projetar no exterior com "No Llores Más", Sebastián Yatra quer fazer o caminho reverso. Sucesso em países da América Latina e Espanha, o cantor comenta o desempenho da canção “Pareja del Año”, que já alcançou mais de 225 milhões de audições no Spotify.

Publicidade

“Estou muito agradecido. A ideia é seguir trabalhando, aproveitar cada canção e cada momento. Às vezes, na vida, alguém com tantos projetos se esquece de aproveitar. E fazer esse exercício mental, de frear, parar e dizer: ‘estou aqui, estou lançando uma canção em portunhol, temos uma oportunidade gigante de que muita gente escute, sorria com a canção e traga felicidade. Estamos de coração. Realmente, espero poder ir logo ao Brasil, cantar na televisão, no Carnaval, em diferentes festivais, onde as meninas me digam”, diz ele.