Cantor PK - Divulgação

Publicado 06/08/2021 17:39 | Atualizado 06/08/2021 17:40

Com a promessa de virar mais um hit e explodir nos já conhecidos challenges do Tik Tok, o single “Mundo dá Voltas”, novo lançamento de PK em parceria com MC Pedrinho e DJ 900, chega às plataformas de stream nesta sexta-feira (06).

A música também vem acompanhada de clipe. A composição de “Mundo dá Voltas” é uma criação própria do cantor, um funk com batida irreverente e inovadora. “Relembrando uma fala do incrível Cazuza, sobre ‘o

futuro refletir o passado’, o ritmo voltou a ser mais lento como o funk antigo, a bateria é mais leve e aguda, um novo tipo de bateria em ascensão”, explica PK sobre a ideia do single.

Ele também comenta que está animado para esse trabalho. "O pessoal vai curtir demais esse som novo. Prometo que vou fazer todo mundo dançar e aposto que vai virar uma nova febre o desafio dessa dança. Até eu vou dançar haha", diz.

Com cenário e figurinos impecáveis, inspirados nos anos 20, o clipe traz o rapper com um estilo inédito para os fãs, de terno e cheio de malandragem. A coreografia contou com a seleção de um challenge especial a partir da votação do público durante o pre-save do single.