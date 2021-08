Adrian e Carol - Divulgação

O cantor estadunidense Adrian Jean lança “Take a Trip”, dueto com a paranaense Carol Biazin, à meia-noite desta sexta-feira.

Nova versão do single solo lançado por Adrian no final de julho, a parceria com Biazin traz vocais inéditos da cantora, que imprime o seu ponto de vista na narrativa ensolarada e apaixonada da faixa. Dirigido por Junior Scoz (responsável pela edição de “Bandida” e “Triste Com T”, de Pabllo Vittar), o videoclipe da nova faixa ganha o mundo na mesma sexta-feira, ao meio-dia.

Os versos de Carol foram compostos por ela, em parceria com sua frequente colaboradora DAY (compositora também de “Não Perco Meu Tempo”, de Anitta). “Foi muito divertido fazer parte de ‘Take A Trip’, o Adrian é super aberto pra tudo, além de muito talentoso”, comenta Carol. “Sou um cara muito espontâneo, de inventar uma viagem a dois, ir para longe com uma pessoa... Então essa música é uma história real, sobre um momento que eu vivi”, Adrian revela.



Apaixonado pelo Brasil, Adrian já colaborou com artistas daqui, como a carioca Ebony e o duo YOÚN, nomes proeminentes da cena do rap nacional. Contabiliza mais de 25 milhões de visualizações no Tik Tok e 120 mil seguidores nas redes sociais.