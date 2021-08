Giulia Be - Ag. News

Publicado 20/08/2021 13:01

Rio - Giulia Be não para! Com apenas dois anos e meio de carreira, a cantora já conquistou o público e atingiu um marco surpreendente. A artista alcançou a marca de mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e Youtube, somando todas as músicas inclusas em seu EP, clipes oficiais e singles como "Too Bad" e "LOKKO".

E essa não é a primeira conquista de Giulia. A cantora já teve músicas alcançando os primeiros lugares de música pop nas rádios do Brasil, como é o caso dos hits "Menina Solta" e "Inesquecível", em parceria com Luan Santana. Agora, neste último lançamento, Giulia comemora a faixa de mais de 1 bilhão de streams.

“Eu fico muito feliz em ver que minhas músicas alcançam o público dessa forma. Meus projetos são planejados e construídos com muito carinho e ver que batemos mais de 1 bilhão de streams me motiva a fazer cada vez mais música, trazendo a minha verdade. Agradeço também a parceria do Paul Ralphes, produtor responsável por ‘Inesquecível’, ‘LOKKO’ e pelo meu EP. Ele faz parte disso!”, comenta.

Após meses trabalhando na nova Era, Giulia lançou, em junho, o primeiro single solo do ano: a música “LOKKO”. Encabeçando o início dessa fase, “LOKKO” traz mais uma faceta da artista: uma mulher que viveu um romance louco, cheio de idas e vindas.

A canção, que já foi escrita há dois anos, e agora recebeu uma nova versão, foi mixada por Josh Gudwin (responsável por mix de artistas como Justin Bieber, Dua Lipa, Balvin) e Master de Colin Leonard (conhecido por seus trabalhos com Paul McCartney, Beyoncé e Cardi B). Com uma ficha técnica poderosa, "LOKKO" é uma das apostas mais ousadas de Giulia, que está experimentando uma nova sonoridade, se assemelhando a artistas como Dua Lipa, Daft Punk, a-ha e The Weeknd.