Novo pôster de ’Spencer’, com Kristen Stewart como Princesa Diana, é divulgado - Divulgação

Novo pôster de ’Spencer’, com Kristen Stewart como Princesa Diana, é divulgadoDivulgação

Publicado 26/08/2021 08:22

Rio - Foi divulgado, nesta quarta-feira, um novo pôster do filme "Spencer". No longa, a atriz Kristen Stewart interpreta a princesa Diana. Na imagem do novo pôster, Diana aparece vestida de noiva porém com o rosto escondido e aparenta estar chorando.

fotogaleria

Publicidade

O filme do diretor Pablo Larraín tem data de estreia prevista para 5 de novembro e vai focar nos últimos anos do casamento de Princesa Diana e Príncipe Charles. "Todo conto de fadas acaba", diz a legenda da postagem em que o pôster do filme foi divulgado.