Publicado 25/08/2021 22:14

Rio - O cantor e compositor Arnaldo Antunes será a atração deste sábado (28) do projeto Som do Sesc. O artista apresenta em live o show do álbum 'O Real Resiste', seu 18⁰ disco solo, lançado em 2020, que que traz sonoridade intimista e mais concentrada nas canções. A transmissão, às 20h no YouTube do Sesc RJ (/portalsescrio), terá abertura da atriz, cantora e compositora Julia Branco.

Acompanhado apenas de um piano, Arnaldo alterna as canções do novo álbum com outras de várias fases de sua carreira, como 'Debaixo Dágua', 'Lua Vermelha', 'Socorro', 'Vilarejo', 'Contato Imediato', além de poemas falados.

"Resolvi trazer para o show um pouco do trabalho que apresento em minhas performances de poesia, intercalando canções e poemas, fazendo uma ponte mais explícita entre essas duas frentes de minha produção, nessa formação mínima (voz e piano)", diz o artista.

Já Julia Branco apresentará canções do álbum 'Soltar os cavalos', de 2018. A classificação é livre.