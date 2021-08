Marcelo como príncipe Siquém - Foto: Marco Brozzo

Marcelo como príncipe SiquémFoto: Marco Brozzo

Publicado 25/08/2021 20:27 | Atualizado 25/08/2021 20:31

O ator Marcelo Filho, de 22 anos, comemora a conquista do segundo personagem em novelas da Record TV.

No ar com a reapresentação de ‘Topíssima’, onde deu vida ao primeiro protagonista, jovem Rafael, o ator vai ser visto como o princípe Siquém, na última fase de ‘Gênesis’, a ‘José do Egito’, já a partir desta quarta-feira (25).

"Ele é filho de Hamor (Flávio Pardal), rei da cidade de Siquém, que é mais liberal, comparada a outras da época onde ele tem uma vida mais libertina. Lá como todos os habitantes fazem festas e podem fazer sexo antes do casamento. Então, o príncipe vive uma vida de promiscuidade e idolatria, mas ficará extremamente mexido quando conhecer Diná (Giovanna Coimbra), a única moça pura que conheceu a vida inteira, onde viverá uma grande paixão.", explica o ator.

Publicidade

Ainda no papo exclusivo com a nossa coluna, Marcelo destacou a importância da preparação no folhetim bíblico, bem diferente do contexto de 'Topíssima'.

"É um desafio por ser meu primeiro trabalho em uma trama bíblica. Ter essa experiência com caracterização e ambientação menos contemporâneas foi maravilhoso! São duas linguagens e personagens completamente diferentes, além de um ótimo exercício de atuação. Tivemos encontros com historiadores e com os escritores da novela, o que deu muito amparo para conseguir dar vida ao Siquém." ressalta o intérprete.

Publicidade

O ator também contou que desde Dezembro do ano passado tem mergulhado entre leituras online e gravações. Mas agora ele está em contagem regressiva para ver o novo trabalho no ar.

"Começar minha trajetória na RecordTV já foi um presente. Então posso dizer que estou muito feliz por todo esse processo, com um sentimento de muita gratidão por tudo que vivi. Tenho certeza absoluta que todos vão gostar muito do Siquém e que seja o primeiro trabalho bíblico de muitos.", finaliza Marcelo.