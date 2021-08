Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 29/08/2021 16:55

Rio - Luísa Sonza está investindo cada vez mais no seu trabalho. Após lançar seu álbum 'Doce 22', que foi sucesso de crítica, a cantora também tem arriscado em performances de artistas já consagrados internacionalmente. Em seu programa 'Prazer, Luísa', no Multishow, deste sábado, Luísa fez uma apresentação de um dos maiores sucessos de Ariana Grande: 'Thank u, next'.

Após postar o vídeo da performance, as redes sociais da cantora se encheram de elogios. "Nossa, ficou perfeito", disse um seguidor. "Amei, entregou tudo", elogiou uma fã.

Confira a performance: