Simpáticas, Simone e Simaria fazem a alegria dos fãs em aeroporto

Rio - Simone e Simaria desembarcaram no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira e fizeram a alegria dos fãs, que as aguardavam no local. As irmãs conversaram muito com seus admiradores e posaram para várias fotos com eles. Simaria escolheu um cropped, que deixou sua barriguinha à mostra para viajar. Já Simone mostrou todo seu estilo com um cardigan branco e calça jeans rasgada.

Relatar erro