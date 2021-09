Mano Brown e Lula - Reprodução/Montagem

Mano Brown e LulaReprodução/Montagem

Publicado 08/09/2021 16:53 | Atualizado 08/09/2021 17:16

Rio - Uma conversa histórica marca o terceiro episódio do Original Spotify Mano a Mano: Mano Brown recebe o ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Entre memórias e inquietações, o MC conduz uma conversa franca que resgata o passado, analisa o presente e discute o futuro. O terceiro episódio do podcast vai ao ar nesta quinta-feira, 09, grátis, só no Spotify.