Pabllo Vittar - Reprodução

Pabllo VittarReprodução

Publicado 14/09/2021 09:33 | Atualizado 14/09/2021 09:55

Rio - Pabllo Vittar anunciou o retorno aos palcos em grande estilo. A drag queen brasileira vai fazer do festival Corona Capital, que acontece anualmente no México. No line up desta edição, estão confirmados nomes, como Aurora, Twenty One Pilots e Royal Blood.

"Estou muito feliz de anunciar meu retorno aos palcos no Corona Capital", escreveu, em espanhol, para divulgar o show de retorno. A cantora fará show no dia 21 de novembro, no Autódromo Hermanos Rodriguez, em Guadalajara.