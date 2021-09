Rock in Rio - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Rock in RioRicardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 17:35

Rio - O Rock in Rio Humanorama começa amanhã e as novidades não param de chegar. O festival de conversas vai ganhar, durante os quatro dias de evento, a partir das 15h, um Happy Hour promovido pela Heineken, patrocinador oficial, com shows de Taylan, no dia 14; AnnaLu, no dia 15; Romero Ferro, no dia 16; e Simone Mazzer, no dia 17. A curadoria das apresentações musicais é feita pelo Diretor Artístico do Palco Sunset do Rock in Rio, Zé Ricardo, que formou um line-up focado em diversidade, com múltiplos ritmos e artistas expoentes da música brasileira. O Rock in Rio Humanorama acontece de forma digital e gratuita entre os dias 14 e 17 de setembro, das 10h às 15h30, e será realizado simultaneamente entre Brasil e Portugal com a participação de mais de 250 dinamizadores, entre empresários, artistas, executivos, acadêmicos, empreendedores sociais e jovens inspiradores.