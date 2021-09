Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Publicado 18/09/2021 15:19

O casalzão que o Brasil já está amando! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão protagonizando diversas cenas românticas por aí. E, desta vez não foi diferente. É que os pombinhos estiveram juntinhos noite desta sexta-feira, durante um show do cantor aqui no Rio de Janeiro. Acompanhando o bonitão, a atriz ficou escondidinha nos bastidores, mas acabou flagrada por amigos nas redes sociais.

Quem mostrou as cenas foi o influenciador David Brasil, que tirou onda com o sambista. "Desilusão, viu", postou ele tirando sarro do artistas. Na mesma noite, Diogo exaltou a namorada em cima do palco. Ele apontou para ela, que estava na plateia e fez uma declaração antes da canção "Flor de Canã", feita para a atriz. "Chegou uma pessoa na minha vida, uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível. Que só me trouxe felicidades. Para mim uma das maiores atrizes desse país. E eu fiz uma canção para ela. Vou cantar um trechinho", disse ele.

O cantor subiu ao palco com bengala e bota ortopédica. Ele teve uma lesão no tendão de aquiles e passou parte da apresentação sentado. O que não impediu de declarar toda sua paixãoa nova namorada.