Marília Mendonça, Maiara e MaraisaReprodução

Publicado 21/09/2021 17:16

Rio - A farra parece estar boa para Marília Mendonça, Maiara e Maraisa. Nesta terça-feira, as três sertanejas foram vistas juntas entrando em um motel e, agora, no começo da tarde, postaram um vídeo em que aparecem brincando na piscina do local.

A empolgação, é claro, tem a ver como o novo projeto lançado pelas cantoras. Nova música de trabalho, 'Motel Afrodite' já está disponível nas plataformas digitais.

Confira: