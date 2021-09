Ainda há dúvidas sobre a realização de eventos como Rock in Rio, apesar das divulgações - Agencia O Dia

Publicado 21/09/2021 21:41

Rio - Os 200 mil Rock in Rio Cards colocados à venda nesta terça-feira, 21, esgotaram em 1h28. As vendas tiveram início às 19h pelo site Ingresso.com e já representam um recorde para o Rock in Rio. E isso tudo com o valor da entrada para os shows de 2022 custavando R$ 545,00 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada).

Após o encerramento das vendas, o Rock in Rio anunciou mais três grandes atrações em seu line-up: CeeLo Green, que encerra a noite do dia 10 de setembro, com um tributo a um dos maiores nomes da Soul Music mundial, James Brown. No dia 11 o protagonismo fica com a brasileiríssima Ludmilla, que será o primeiro nome nacional a ocupar a posição de headliner do palco em 10 anos do Palco Sunset no Brasil. Antes dela e como co-headliner da noite, a americana Macy Gray sobe ao palco. Marcado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o festival acontece na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Rock in Rio Card



De acordo com a organização do Rock in Rio, o volume de acessos simultâneos ultrapassou a casa de 800 mil usuários únicos para a compra do Rock in Rio Card. Isso significa que se o festival tivesse aberto hoje a venda oficial de ingressos teria público para encher duas edições inteiras de Rock in Rio, considerando que a média de vendas por pessoas é de dois bilhetes.



Para 2022, a organização já divulgou nomes do line up do Palco Mundo, como IRON MAIDEN, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11. Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8 de setembro. O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.