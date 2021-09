Manu Gavassi lança novo single nesta quinta-feira (23) - Reprodução/Instagram

Publicado 29/09/2021 11:32

Rio - Sem sombra de dúvidas Manu Gavassi e seus fãs tiveram muito o que comemorar na última edição do prêmio MTV MIAW. Na edição deste ano a artista não apenas levou dois prêmios, nas categorias "Girl Boss" e "Fandom Real Oficial", mas também lançou o segundo single do seu próximo álbum de estúdio, que chega nas plataformas de streaming no mês de novembro. Intitulada " sub.ver.si.va", a nova música chegou com tudo e trouxe um aumento para a cantora de 168% em número de streams na Deezer.