Paolla Oliveira - Reprodução

Paolla OliveiraReprodução

Publicado 29/09/2021 13:53 | Atualizado 29/09/2021 14:06

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 39 anos, falou sobre congelamento de óvulos e a pressão para engravidar em entrevista ao no YouTube "Seja Seu". A artista, que está namorando o sambista Diogo Nogueira, disse que o procedimento deu a ela um sentimento de "liberdade".

"Existe uma pressão, sempre existiu. Você tem um andamento da vida que tem que seguir... isso de casar, família e propriedade. Vim de uma família aonde era bem-vindo casar com buquê de flores de laranjeira e filhos e tudo mais. Essa coisa dos óvulos veio como liberdade. Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos. Eu tive a opção de congelar como opção de liberdade e como opção de que daqui a pouco as coisas possam mudar para mim", disse Paolla.

A atriz analisa que sofre pressão como mulher e como figura pública. "Sou uma figura que tem muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito... A gente tem que sempre estar sempre desconstruindo e quebrando as barreiras para fazer o que a gente acha o que deve ser feito".