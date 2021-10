Gabriel Fuentes - Globo/Fabio Rocha

Publicado 05/10/2021 05:00

Rio – O início da segunda fase de “Nos Tempos do Imperador”, novela das 18h da Rede Globo, mostrou o crescimento de alguns personagens que o telespectador já conhecia, mas também trouxe outros como o Bernardinho. Interpretado pelo ator Gabriel Fuentes, de 26 anos, ele integra uma família de alpinistas sociais e quer se dar bem a todo custo, vivendo, apenas, os prazeres da vida. Em pouco tempo, o personagem vem causando na trama com seu jeito malandro e galanteador em relação às mulheres.

“Ele é um ‘bom vivant’, mas consigo defendê-lo. No meio da família Pindaíba, onde cada um tem suas particularidades, ele está ali em busca de boas oportunidades na vida. Claro que, dentro de um contexto histórico, ele é um alpinista social e quer estar onde a realeza está e fazer de tudo para se dar bem. Mas isso vocês vão entender assistindo. Tem sido muito gostoso”, diz o ator.

Depois de estrear na Rede Globo como o Érico de “Malhação - Vidas Brasileiras”, exibida em 2018 e 2019, Fuentes logo foi escalado para a trama de época “Nos Tempos do Imperador”, mas teve de deixar de lado a caracterização de Bernardinho por um tempo devido à pandemia da covid-19 e adiamento das gravações da novela.

“Eu estava assinando meu contrato quando soube da pandemia, acredita? Já iria começar o workshop e as gravações em seguida. A ansiedade veio com tudo, mas olhei para dentro, que é o principal. Cuidei de mim, criei o meu programa de culinária vegetariana, o #NaCozinhaComFuentes, nas minhas redes sociais, descobri novos prazeres pessoais, esportes e me aprofundei mais no Bernardinho... Se eu disser que foi um momento fácil, estou mentindo. Foi um momento de autoconhecimento”, detalha o ator, que ainda fala sobre as diferenças de gravar uma produção para adolescentes e uma novela de época.

“É totalmente diferente. Gravávamos muito na 'Malhação', mas era algo contemporâneo, atual e também tínhamos um feedback imediato do público. Gravar uma novela de época tem toda uma composição maior, um estudo dessa época, uma construção daquele lugar. Agora, por ser a primeira novela inédita da pandemia, também é curioso gravar muito sem ter o retorno do público ao mesmo tempo. Me parece um pouco a linguagem do cinema”, diz Fuentes sobre a novela, que estreou com bastante frente de capítulos gravados para que possíveis interrupções sanitárias não paralisassem sua exibição.

Fora das telinhas

Galã na novela das 18h, Fuentes também faz sucesso nas redes sociais, principalmente quando posta fotos mais ousadas. Somente no Instagram, o artista tem mais de 530 mil seguidores. Mas ele revela que o objetivo de utilizar esse espaço é influenciar positivamente as pessoas.

“Eu procuro usar minhas redes sociais para emanar coisas boas, incentivar a galera que me acompanha a fazer esportes, a se conhecer. O corpo é uma consequência daquilo que a gente faz para se sentir bem, compreende? Claro que já recebi (mensagens mais atrevidas), mas não uso as minhas redes para isso. E se usasse, eu também não falaria”, diz ele, aos risos.

Questionado se é galanteador na vida real assim como o seu personagem na TV, ele dá risada mais uma vez. “Digamos que, na vida, Fuentes já tem 26 anos, é mais caseiro e discreto”, brinca ele, que disfarça ao ser perguntado se está namorando, solteiro ou enrolado: ‘Estou aí”.

De olho no futuro

Natural de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, o ator relembra a trajetória para alcançar o sonho de viver da atuação. ”Já vendi sanduíches, trabalhei em restaurantes, o que me animou na cozinha, e vivi muitos perrengues do mundo até conseguir uma oportunidade. Mas não gosto e não quero me colocar no lugar de vítima. Gosto de falar para a galera focar. Vim para o Rio focado nos meus objetivos. Foco é tudo”, conta ele, que revela quais tipos de personagens quer interpretar no futuro.

“Nossa, tanta coisa para viver ainda. Estou apenas no começo. É minha primeira novela, mas acredito que aqueles (papéis) que me desafiem. Pode parecer clichê, mas os personagens que me tirem dos rótulos e dos perfis que normalmente as pessoas nos colocam. Acho que me encaixo aí”, finaliza Fuentes.