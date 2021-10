Dupla Fred - Divulgação

Rio - A dupla Fred & Márcio está de volta ao cenário da música católica brasileira. Para comemorar 25 anos de uma carreira marcada por sucessos, os gêmeos fazem live show no domingo, dia 10 de outubro, às 20h, com transmissão pelo YouTube da dupla. O governador do Rio, Cláudio Castro, a cantora Adriana Arydes e a banda Dom são convidados especiais do evento, que vai marcar a apresentação do primeiro single dos compositores. Já na terça 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, será lançado o videoclipe da música “Mãe Aparecida”, também no YouTube.

"É uma música linda, emocionante, que não vemos a hora de compartilhar com o mundo! “Mãe Aparecida” foi composta durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013, e gravada pela Banda Dom. Estamos muito ansiosos para mostrar nossa releitura para esta canção que fala de compaixão e fé. Nossa missão é levar uma mensagem de amor e esperança para as pessoas, sobretudo agora, em tempos tão difíceis" explica Fred, autor da música com Augusto Cezar e Filipe Freire.



Compositores de “Tudo é do Pai”, “Seu Amor é Demais” e “Deus é Dez” – que se tornaram hits nas vozes dos padres Zeca, Marcelo Rossi e Fábio de Mello, além de nomes da MPB como Jerry Adriani e Paulo Ricardo –, os irmãos são parceiros na música desde os 14 anos, quando participaram de um Encontro de Jovens Com Cristo em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde nasceram. A partir daí, se apresentaram em missas e festivais de música cristã em todo o país, até a decisão de cada um seguir seus próprios passos.



Fred lançou um CD solo e fundou a Banda Dom, com quem gravou cinco discos e um DVD. Formado em Direito e experiência em consultoria nas áreas de gestão de projetos e de pessoas, ele atua também como palestrante, abordando temas de crescimento pessoal e formação humana. Márcio, por sua vez, gravou dois CDs solos e um DVD ao vivo. Foi vocalista da Banda Bom Pastor e um dos idealizadores do maior evento de evangelização do país, o movimento Deus é Dez!, que reuniu milhares de jovens nas areias da praia de Ipanema, zona sul do Rio, no final dos anos 1990.



"A música surgiu na nossa vida dentro de casa. Nosso pai, amante da música popular brasileira, gostava de cantar e tocar violão, enquanto mamãe ouvia música sertaneja. Essa mistura nos ajudou a validar nosso próprio gosto musical. Ao entrarmos para a igreja, a música cristã passou a nortear nossas composições, nos acompanhando até hoje", conta Márcio Pacheco, que seguiu na vida política, filiou-se ao PSC e exerce seu terceiro mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro.



Fred e Márcio seguiram por caminhos distintos, mas sempre confiando que a música é o caminho mais curto para tocar o coração do outro. Hoje, juntos outra vez, comemoram a retomada da dupla, motivada pela pandemia e pela saudade dos palcos. Cheios de planos, eles tocam o projeto intitulado “Sonhar Outra Vez” e prometem lançar mais quatro singles até o final do ano, no melhor estilo sertanejo pop country americano.

“Estamos animados com o resultado das canções, novos sucessos virão por aí”, garante Márcio.