Publicado 11/10/2021 11:43

Rio - No dia 12 de outubro, será lançado mundialmente Jack e o Porquinho de Natal, o novo livro infanto-juvenil de J.K. Rowling, criadora do fenômeno mundial Harry Potter. Publicado no Brasil pela Editora Rocco, o livro também será lançado simultaneamente no Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Índia pelo Hachette Children’s Group, nos Estados Unidos e no Canadá pela Scholastic e em mais de vinte traduções por editoras do mundo todo.