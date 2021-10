DJ Zullu e Pocah - Raphael Mesquita

Publicado 13/10/2021 18:24

Rio - O produtor e cantor DJ Zullu gravou nesta terça-feira o clipe da música 'Vida Louca', parceria com MC Marks, na quadra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, com participação de 400 crianças. Aproveitando o Dia das Crianças, os artistas promoveram uma festa na quadra de Duque de Caxias, cidade onde Zullu nasceu e mora.

Além da distribuição de brinquedos e lanches, todos assistiram a shows de convidados como as cantoras Pocah e Lua, o cantor Luan Otten, a dupla Lucas e Orelha e o grupo carioca MTK. "É muito importante para mim sempre retribuir todas as bênçãos que recebo em minha vida", afirma DJ Zullu.

"Estar rodeado de crianças de Duque de Caxias, cidade onde eu nasci e que segue me acolhendo, além de tantos artistas amigos, me enche de alegria e gratidão. Este com certeza foi um Dia das Crianças inesquecível para mim e acho que para todos que estiveram conosco também. Só tenho a agradecer a todos da Grande Rio, aos meus parceiros MC Marks, Pocah, Luan Otten, Lucas e Orelha, Lua e MTK por terem participado desse dia especial; tenho certeza que o clipe de 'Vida Louca' será lindo!", finaliza o artista.



A festa contou com o apoio da presidência da Grande Rio, que abriu as portas da quadra da escola para o evento e doou os brinquedos infláveis e lanches para as crianças. O resultado desta festa de Dia das Crianças e a parceria de DJ Zullu e MC Marks, "Vida Louca", poderão ser conferidos em breve em todas as plataformas digitais.