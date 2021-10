Thiago Ventura - JULIANA NUNES

Thiago VenturaJULIANA NUNES

Publicado 13/10/2021 16:55

Rio - Um dos maiores nomes do stand up-comedy, Thiago Ventura se apresenta no Imperator – Centro Cultural João Nogueira, no Méier, na Zona Norte do Rio. Os shows acontecem nos dias 15, 16 e 17 de outubro, em cinco sessões, com o show “Modo Efetivo”. Em seu quarto show solo, Thiago, que faz parte do elenco 'Culpa é do Cabral', fala sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas.

fotogaleria

Vale lembrar que para curtir a apresentação é imprescindível a comprovação de vacinação contra COVID-19, nos termos previstos no Decreto n. 49.335/21, em vigor no estado do Rio de Janeiro a partir de 15 de setembro de 2021.



Serviço:



Datas: 15, 16 e 17 de outubro



Local: Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira (Rua Dias Cruz, 170 - Méier - Rio de Janeiro)



Horário: Sexta, Sábado e Domingo - sessões às 18h30 e às 21h



Abertura dos portões: 1h antes



Classificação etária: 16 anos.



Duração: Aproximadamente 70/80 minutos



Ingressos: a partir de R$ 35,00





Bilheteria oficial

Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira



Somente no dia do evento não haverá cobrança de taxa de conveniência na bilheteria oficial.





Locais de venda