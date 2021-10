Maraisa, da dupla com Maiara, choca público e convidados do "Altas Horas" com revelação de namoro com Bil, do "BBB21" - Reprodução/TV Globo

Publicado 20/10/2021 12:12 | Atualizado 20/10/2021 12:13

São Paulo - As indicações do Prêmio Multishow estão causando o maior rebuliço no mundo da música. As críticas são tantas que o canal de televisão até se pronunciou após Ludmilla boicotar a premiação. A dupla sertaneja Maiara e Maraisa ficou de fora das indicações e Maraisa se pronunciou sobre isso. A cantora disse que a emissora faz uma premiação "para o público deles".

"O Multishow faz um prêmio para o público deles. Nós fazemos música para o povo. Não temos problema nenhum com o Multishow. E seguimos com nossa carreira", disse a irmã de Maiara em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Maiara e Maraisa ficaram de fora da premiação após uma trajetória de sucesso no último ano. Elas estão entre os principais artistas sertanejos do país e foram indicadas ao Grammy Latino pelo álbum "Patroas", em conjunto com Marilia Mendonça.

A polêmica com o Prêmio Multishow ganhou uma grande proporção após o pronunciamento de Ludmilla. Nas redes sociais, a funkeira criticou a falta de representatividade na premiação e reclamou de não ter sido indicada para a categoria de Cantora do Ano, mesmo tendo feito um trabalho de sucesso no último ano e com vários hits. Ela cancelou publicamente sua apresentação no evento e disse que não vai estar presente na noite da cerimônia.