Kristen Stewart como princesa Diana em Spencer - Divulgação

Publicado 20/10/2021 11:22

Rio - A Diamond Films Brasil divulgou, nesta quarta-feira, mais três fotos do filme "Spencer", que traz a atriz Kristen Stewart no papel da princesa Diana. O longa chega aos cinemas no dia 11 de novembro.

"Spencer" narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento da princesa Diana (Kristen Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). A história se passa em 1992, a relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal na casa de campo da Família Real. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes.

Recentemente, o diretor Pablo Larraín (“Jackie”) comentou sobre a produção. “Muito já foi escrito sobre Diana em jornais, livros e revistas. As histórias são infinitas - algumas podem ser provadas, outras não. Fizemos uma extensa pesquisa sobre a princesa, as tradições do Natal Real e as lendas de fantasmas em Sandringham. No entanto, a Família Real é notoriamente discreta. Eles podem aparecer publicamente em algumas ocasiões, mas em algum momento, as portas se fecham e você não sabe o que está acontecendo atrás delas. Isso dá muito à ficção; esse é o nosso trabalho!", disse.

"Não queríamos fazer um docudrama, queríamos criar algo unindo elementos do real e da imaginação para contar a vida de uma mulher com as ferramentas do cinema", completou.