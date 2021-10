A banda Bauernband vai animar o público com músicas locais - Divulgação

Publicado 20/10/2021 10:55

Rio - O evento "Teste Lab" recebe o festival Oktoberfest, celebração famosa do país europeu, em uma versão abrasileirada no Norte Shopping, na Zona Norte do Rio, entre os dias 22 e 24 de outubro e também entre os dias 29 e 31 deste mês.

O grupo alemão Bauernband promete colocar todo mundo para dançar com músicas locais a partir das 19h30. Formada em Petrópolis, a banda marca presença no Oktoberfest Taste Lab nos próximos sábados, dias 23 e 30. O passeio pela Alemanha fica completo com brincadeiras descontraídas, como a competição de chope a litro (aos domingos, a partir das 16h), o empilhamento de copo e quiz com palavras escritas na língua alemã, além de uma decoração temática, nas cores da bandeira do país - vermelha, amarela e preta.

Se juntam aos pratos que são sucesso no Taste Lab algumas releituras de comidas típicas alemãs, preparadas por chefs e marcas queridinhas da Zona Norte.

SERVIÇO



De 22 a 24 e 29 a 31 de outubro. Sextas, sábados e domingos, a partir das 19h30. 2º piso NorteShopping - Av. Dom Hélder Camara, 5474 – Cachambi