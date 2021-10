Dilsinho e Carol Biazin - Lana Pinho

Publicado 20/10/2021

Rio - Carol Biazin, de 24 anos, finaliza a série de lançamentos do seu primeiro álbum “Beijo de Judas”, nesta quinta-feira, às 21h, com a música "Raio X", em parceria com um dos principais nomes do pagode, o cantor Dilsinho. A dupla ainda se encontra em clipe minimalista disponível no canal do YouTube da cantora, que vem se destacando no POP nacional.

Sensível, romântica e a mais acústica do projeto, “Raio X” fala sobre um amor proibido, de duas pessoas que querem estar perto, mas pelas circunstâncias da vida não conseguem. No refrão profundo, as vozes melódicas de Carol e Dilsinho se misturam em versos carregados de sentimentos: “É que cê me olha feito um raio-x, tenta encontrar o que eu nunca vi em mim. Juro por Deus que eu tô por um triz, mas é melhor perder do que se arrepender”.

“A minha ideia era ter em 'Beijo de Judas' uma faixa acústica e eu achei essa música tão sincera, me mostra tão vulnerável, que eu entendi que ela não precisaria de muito pra ser uma boa música... A ideia de convidar o Dilsinho existe desde de o dia que eu escrevi o refrão da música. Eu achei a cara dele e que faria muito sentido ter ele na faixa. A música chegou a subir pro álbum sem a participação, mas depois conseguimos realizar essa parceria e a sensação é que ele sempre esteve ali”, explica Biazin.

Apesar de ser uma música romântica, o clipe traz uma vibe mais pessoal. Minimalista, as cenas passam pela busca interior da própria Carol até seu encontro com ela mesma. O mesmo acontece com Dilsinho.

“A gente quis tirar esse pé da letra do clipe, levamos muito para esse lado de eu mesma me encontrar, a Carol se encontrar em uma nova versão. O que é muito interessante porque finaliza o ciclo de 'Beijo de Judas', eu era uma pessoa no início do álbum e no final eu sou outra pessoa. É um momento de perceber o quão grande eu sou, do que sou possível, capaz, me vejo muito grandiosa no final deste clipe”, conta.



Sobre o futuro, Carol Biazin promete continuar com as surpresas. “Eu sempre tento vir com outras novidades a cada trabalho uma nova Carol. Com certeza, em 2022, teremos sim essa versatilidade de poder colaborar com artistas de outros gêneros e ainda assim manter quem sou! Sempre me vi muito flexível dentro da música, a muito tempo achava que era um problema por não saber direito onde era para eu estar, mas hoje eu sei que posso estar em qualquer lugar e ainda ser eu”, finaliza ela, que já participou do "The Voice Brasil" e é autora de singles de nomes, como Vitão, Rouge e Luisa Sonza.