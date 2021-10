Bruna Griphao sensualiza de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2021 09:39

Rio - Bruna Griphao deixou seus seguidores do Instagram babando ao postar, na noite desta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni na frente do espelho do banheiro. A atriz, que atualmente está na novela "Nos Tempos do Imperador", tem o costume de mostrar as curvas nas redes sociais.

Recentemente, Bruna contou como faz para manter a barriga sarada sem deixar de comer as coisas que gosta. "Sempre gostei de malhar abdômen. Acho que é meu exercício favorito de fazer, o que eu mais gosto. Amo o resultado! Tento manter uma alimentação regrada, mas dieta não funciona para mim. Acho que qualquer restrição gera um comportamento compulsório depois. Quando você restringe muito, pode desencadear vários distúrbios. Tento manter uma alimentação regrada, saudável, me permito comer o que quero, comer 'comida' mesmo, me alimentar bem", afirmou.