Com look inspirado em Christina Aguilera, Luisa Sonza reúne famosos para lançamento de clipe

Rio - Luisa Sonza, de 23 anos, promoveu uma festa na noite desta terça-feira para comemorar o lançamento do clipe de "Fugitivos", música em parceria com Jão. O tema da festa foram os anos 2000 e Luisa escolheu um modelito inspirado na cantora Christina Aguilera. A roupa escolhida por Luisa teve como referência o look de Aguilera na premiação VMA de 2002.

"Meu emocional está totalmente descompensado com esse lançamento. Estou completamente assim, não sei nem o que dizer. Doida, maluca, ansiosa, feliz, desesperada, nas últimas... como quiserem chamar", escreveu Luisa sobre o lançamento do clipe com Jão.

Famosos como a ex-BBB Mari Gozalez, Pedro Sampaio, Pequena Lô, Gloria Groove, Giulia Be, entre outros, participaram do evento.

Relatar erro