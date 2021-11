Xand Avião e Zé Vaqueiro reabrem a Feira de São Cristóvão

Rio - Dois grandes nomes do forró foram os responsáveis por reabrir a Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, em evento que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Xand Avião e Zé Vaqueiro reuniram milhares de pessoas no local. Uma verdadeira multidão se formou para assistir às apresentações dos artistas. Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa, é uma das responsáveis pela retomada da Feira de São Cristóvão nesta pandemia. Praticamente ninguém estava usando máscara na platéia.

Relatar erro